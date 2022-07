BakuninsTraum Dass es zu einer #Rezession kommt, damit rechnen nun immer mehr Wirtschaftswissenschaftler. Ich habe schon sehr vie… https://t.co/BXmvUqZQhI vor 27 Minuten Hans Kuhn RT @Stromschlag2: US Wirtschaft in #Rezession, auch wenn der Begriff tunlichst vermieden wird. Schlechte Aussichten, auch für den Export d… vor 2 Stunden Susi Lins 🥝 @MichaelEsders „Die amerikanische Wirtschaft wächst auch im zweiten Quartal nicht. Technisch ist das eine Rezessi… https://t.co/fBiJrsqGm2 vor 3 Stunden Rita Ungeimpft🥝🍊🇭🇺🇷🇺 RT @Stromschlag2: US Wirtschaft in #Rezession, auch wenn der Begriff tunlichst vermieden wird. Schlechte Aussichten, auch für den Export d… vor 3 Stunden BILANZ US-Wirtschaft schrumpft erneut und rutscht in eine Rezession https://t.co/VyvYE63V7A vor 3 Stunden FlyMeToTheMoon US-#Konjunktur gleitet in #Rezession ab - #Wirtschaft schrumpft auch im Frühjahr https://t.co/86Y6Fv1BeL https://t.co/2tPDlZH0Z9 vor 3 Stunden