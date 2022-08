Kaum Regen, Hitze und knochentrockene Böden: Der Sommer 2022 macht klar, was durch den Klimawandel künftig häufiger auftreten könnte. In Franken gab es drei...

Donald Trump ist ein Experte darin, sich medial effektiv als Märtyrer zu verkaufen - so wie nun gerade wieder nach der Razzia in seinem Anwesen. Claudia Sarre...

Studien ergeben: 9-Euro-Ticket trägt kaum zum Klimaschutz bei Ende August soll das 9-Euro-Ticket auslaufen. Die Verkaufszahlen waren zwar vielversprechend, doch die eigentlichen Ziele konnte die Sonderfahrkarte kaum...

Augsburger Allgemeine vor 1 Tag - Vermischtes