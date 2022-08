Ancsu-Namun Gar kein Thema, nachdem im Juni noch der Spritpreis mit der höheren Besteuerung verkauft wurde ,dürfte es ja im Sep… https://t.co/ySlEEmwBs8 vor 7 Minuten Pat Kirwan Maßnahme läuft zu September aus - Spritpreise steigen laut ADAC schon vor Tankrabatt-Ende vor 12 Minuten noriko spitznagel RT @RND_de: Am 1. September geht der #Tankrabatt nach drei Monaten zu Ende. Doch schon jetzt stiegen wieder die Preise, teilte der ADAC mit… vor 21 Minuten Absurdistan Und mit so einem Blabla verkauft man Euch die hemmungslose Raffgier von Grosskonzernen als "der Markt regelt". Tank… https://t.co/Z1mnQfrx90 vor 32 Minuten Gianoia RT @derspiegel: In wenigen Tagen ist auf Benzin und Diesel wieder der volle Steuersatz fällig. Doch laut ADAC heben die Tankstellenbetreibe… vor 39 Minuten Praxis M.Berger RT @RND_de: Am 1. September geht der #Tankrabatt nach drei Monaten zu Ende. Doch schon jetzt stiegen wieder die Preise, teilte der ADAC mit… vor 43 Minuten