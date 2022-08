30.08.2022 ( vor 3 Stunden )



Gas- und Strompreise steigen und steigen. „Das sind ja keine echten Preise mehr“, sagt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Sie will nun den Strommarkt reformieren. Unterdessen will Wirtschaftsminister Habeck an der Gasumlage festhalten. 👓 Vollständige Meldung