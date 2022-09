P.Jay Natürlich geht es hierbei um Gesundheit und Prävention von Krankheit. https://t.co/BwoazT8hpP vor 38 Minuten GambaJo Breite Mehrheit für #Vermögensteuer. Aber die Mehrheit hat hier nix zu sagen. #Ungleichheit https://t.co/AUptGHYL9Z vor 1 Stunde Matthias Glage Breite Mehrheit für Vermögensteuer via @sz https://t.co/u3Yl2wi7v3 vor 1 Stunde Henry, drittgeimpft RT @MarkRackles: SZ: „Breite Mehrheit für Vermögensteuer“. Nur zur Erinnerung: das ist ein Thema, das auch von einzelnen Bundesländern betr… vor 2 Stunden Mark Rackles SZ: „Breite Mehrheit für Vermögensteuer“. Nur zur Erinnerung: das ist ein Thema, das auch von einzelnen Bundeslände… https://t.co/7q4rXWLPEy vor 2 Stunden Dörte Determann RT @henselmann_: "...Zweifel an einer gerechten Verteilung des Wohlstandes und an einer gerechten Bemessung der Einkommen... eine breite Me… vor 2 Stunden