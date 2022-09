Regierung präsentiert Maßnahmen gegen Fachkräftemangel Die Regierung will mit einer Reihe von Maßnahmen den Fachkräftemangel entschärfen. Bei einem Treffen mit Wirtschaft und Gewerkschaften kündigte...

tagesschau.de vor 2 Tagen - Top





Bundespräsidenten-Wahl in Österreich: Sieben Kandidaten treten an Alexander Van der Bellen will sechs weitere Jahre Bundespräsident von Österreich sein. Dafür muss sich der Amtsinhaber bei der anstehenden Wahl gegen sechs...

Augsburger Allgemeine vor 2 Tagen - Politik