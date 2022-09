Hans-Jürgen Lindeman RT @SPIEGEL_alles: Laut Heizkosten-Experten haben sich die Kosten für Wärme im Haus seit 2020 verdoppelt. Und das dürfte noch nicht das End… vor 56 Minuten Mieterverein Köln RT @DMBMieterbund: Die #Heizkosten sind schon im vergangenen Jahr, also zu Beginn der Energiekrise, über alle Energieträger gestiegen – und… vor 58 Minuten Aprizion Deutschland News 1 Heizen mit Gas ist dem Heizspiegel zufolge doppelt so teuer wie 2020 https://t.co/5ZSvLh3Fh2 vor 1 Stunde BR24 Heizen mit Gas ist dem Heizspiegel zufolge doppelt so teuer wie 2020 https://t.co/awgQ8iEt0k vor 1 Stunde Deutschland Germany Heizen mit Gas und Öl ist doppelt so teuer wie 2020 https://t.co/fDuJYFOkuB https://t.co/cw3tyO5A3Y vor 1 Stunde Martin Lutzenberger Ein überschaubares Problem, wenn man den Energieverbrauch halbiert. Schont die #Umwelt und den #Geldbeutel https://t.co/YnAoctJOnM vor 2 Stunden