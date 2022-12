LNG-Boom: Übertrieben und überflüssig

BCG und ABS unterstützen durch gemeinsames Know-how die Dekarbonisierung der Schifffahrt- und Offshore-Branche LONDON--(BUSINESS WIRE)--Die Boston Consulting Group (BCG), eine weltweit tätige Unternehmensberatung und führender Berater der Schifffahrtindustrie im Bereich...

Business Wire vor 10 Stunden - Pressemitteilungen





Wetter: Glätte und Schnee in Hamburg und Schleswig-Holstein In Hamburg und Schleswig-Holstein schneit es am Donnerstagmorgen. Im Tagesverlauf soll es aber auch sonnig werden, jedoch durchmischt von Schneeregen,...

abendblatt.de vor 11 Stunden - Deutschland