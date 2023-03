31.03.2023 ( vor 2 Stunden )

Seit Jahren steigen die Wohnkosten. Eine Mikrozensus- Befragung zur Wohnsituation zeigt nun, wie sehr. Demnach fließt in einem Durchschnittshaushalt mehr als ein Viertel des Einkommens in die Miete. In Großstädten sieht es besonders dramatisch aus.