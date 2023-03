31.03.2023 ( vor 8 Stunden )



Das 49-Euro-Ticket im bundesweiten Nahverkehr kann am 1. Mai kommen. Nach dem Bundestag hat auch der Bundesrat zugestimmt. Der Verkauf beginnt am Montag. Viele Bundesländer bieten das Ticket für bestimmte Gruppen noch günstiger an. 👓 Vollständige Meldung