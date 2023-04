iqou.org©™℠ 🇪🇺 Video: Demonstranten stürmen Blackrock-Zentrale in Paris Wieder gibt es in Paris Proteste und Streiks gegen die Re… https://t.co/VnduLNJMzF vor 9 Stunden

🏛️ PoliKonFz 🏛️ 🔶 Streiks in Frankreich: Proteste gegen Rentenreform reißen nicht ab 🔸 #Nachrichten #video https://t.co/6vYmEH4dzT vor 12 Stunden

Andrea (Annie) RT @Etrosplanetos : Neue Proteste gegen Macrons Rentenreform in Frankreich: https://t.co/EKNInhGeQI vor 12 Stunden

Aslan Kaplan Neue Proteste gegen Macrons Rentenreform in Frankreich: https://t.co/EKNInhGeQI vor 18 Stunden

Gudrun Schreiner RT @RalfG45736962: Wie wäre es mit einer #Demo hier in #Deutschland zugunsten der #Protestierer in #Frankreich - also für eine #Rente ab 62… vor 21 Stunden