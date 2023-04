Öffentlicher Nahverkehr: Ver.di ruft in fünf Bundesländern zu Warnstreiks bei Bus und Bahn auf Pendler müssen sich in Teilen Deutschlands am Mittwoch auf Verspätungen einstellen. In mehreren Bundesländern werden Beschäftigte des Nahverkehrs die Arbeit...

ZEIT Online vor 9 Stunden - Wirtschaft