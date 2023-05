Gerhard Voigt Von einer Krise in die nächste: Deutlich mehr EU-Firmen melden Konkurs an https://t.co/h14TcFs5Ia via @derspiegel… https://t.co/s5W0TCfpEp vor 10 Minuten Klaus Steinfelder "..In den 2 Pandemiejahren waren die Insolvenzzahlen entsprechend niedrig. Diese Phase ist nun vorbei. Somit lässt… https://t.co/39O6MEKFVB vor 2 Stunden Tatjana & Diego Quizfrage: Wer zahlt? Der, der noch hat. Desto mehr Firmenpleiten, umso weniger Steuereinnahmen und desto mehr Arbe… https://t.co/7gyrle2i2k vor 3 Stunden SPIEGEL Schlagzeilen Insolvenzen: Deutlich mehr EU-Firmen melden Konkurs an https://t.co/vz2OLzsdDu vor 4 Stunden SPIEGEL Ticker In Coronazeiten wurden Firmen in der Europäischen Union oft vor der Pleite geschützt. Nun steigen die Insolvenzen –… https://t.co/cVbC9NUP7s vor 4 Stunden SPIEGEL Schlagzeilen Insolvenzen: Deutlich mehr EU-Firmen melden Konkurs an https://t.co/vz2OLzrFNW vor 4 Stunden