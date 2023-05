BVB: Auch in der Finalwoche stehen alle Regler auf Normalbetrieb Bloß nichts anders machen als sonst: Borussia Dortmund plant in der finalen Saisonwoche keine Besonderheiten, sondern setzt auch vor der großen Titelchance am...

kicker vor 12 Stunden - Sport





Mönchengladbach: Unruhige Tage im Borussia-Park Nach der 2:5-Niederlage gegen den BVB wird über die Zukunft von Trainer Daniel Farke spekuliert. Jedoch deutet wenig auf eine Entlassung hin.

sueddeutsche.de vor 1 Woche - Sport