Fast 90 Kinder in Gambia und Usbekistan sind im Zusammenhang mit Hustensäften aus Indien gestorben. Die WHO wies 2022 Giftstoffe in den Medikamenten nach – nun reagiert das indische Gesundheitsministerium.