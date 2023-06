Nordbergh Ich nenne sowas: Sozialschmarotzer oder besser, gemessen an der gesamten Schadenshöhe, gewerbsmäßigen Terrorismus.… https://t.co/EpRUjsIRRh vor 1 Stunde Forelle RT @unzulaenglich: Na das schreit doch gerade danach, daß er nach Zahlung von 1-2 Milliönchen auf freien Fuß kommt. Ist ja nicht so, als o… vor 3 Stunden Mats ausm Dorf 📯 🦋🐞🐜☀️ RT @unzulaenglich: Na das schreit doch gerade danach, daß er nach Zahlung von 1-2 Milliönchen auf freien Fuß kommt. Ist ja nicht so, als o… vor 3 Stunden DocRJP Na das schreit doch gerade danach, daß er nach Zahlung von 1-2 Milliönchen auf freien Fuß kommt. Ist ja nicht so,… https://t.co/1kQykkevOg vor 4 Stunden Mae Zecir Change RT @derspiegel: Rupert Stadler war Chef von Audi, als die Marke Abgastests manipulierte. Die Staatsanwaltschaft hat nun die Schadenshöhe er… vor 5 Stunden Luca Tony📯 RT @SPIEGEL_alles: Rupert Stadler war Chef von Audi, als die Marke Abgastests manipulierte. Die Staatsanwaltschaft hat nun die Schadenshöhe… vor 5 Stunden