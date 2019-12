14.12.2019 ( vor 4 Tagen )



Am 4. Juni 1942 wurde SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich ermordet. Nur wenige Tage später wurde der Nazi-Verbrecher auf dem Invalidenfriedhof in Berlin begraben. Mehr als ein dreiviertel Jahrhundert später haben Unbekannte offenbar versucht, sein Grab zu öffnen. 👓 Vollständige Meldung