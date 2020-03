08.03.2020 ( vor 2 Tagen )



Die Zahl der Infektionen mit Covid-19 steigt hierzulande und weltweit weiter. Das hat Auswirkungen auf den Alltag vieler Menschen in der Bundesrepublik: Schulen, Die Zahl der Infektionen mit Covid-19 steigt hierzulande und weltweit weiter. Das hat Auswirkungen auf den Alltag vieler Menschen in der Bundesrepublik: Schulen, Großveranstaltungen , Flüge – vieles fällt in den kommenden Tagen aus. In welchen Bundesländern Sie Ihre Kinder zuhause lassen können und wo auch Sie selbst besser zuhause bleiben lesen Sie hier im großen Überblick von FOCUS Online. 👓 Vollständige Meldung