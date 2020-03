12.03.2020 ( vor 3 Tagen )



Das Coronavirus verbreitet sich in Deutschland. Wer hustet, gilt als verdächtig. Doch ist das wirklich so? Und was ist, wenn man nur niest? Wir erklären, wie sich Covid-19, Grippe und eine banale Erkältung unterscheiden.