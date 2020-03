13.03.2020 ( vor 5 Tagen )



Das Virus ist allgegenwärtig, an vielen Orten steht das öffentliche Leben still, die ersten Toten werden betrauert. Auch die Deutschen müssen sich an den Ausnahmezustand gewöhnen. Reise durch ein verunsichertes Land.