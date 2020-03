doc. who RT @BR24: EIL +++ Auswärtiges Amt gibt weltweite #Reisewarnung für touristische Reisen aus +++ #Coronavirus vor 1 Stunde rita k. RT @BR24: EIL +++ Auswärtiges Amt gibt weltweite #Reisewarnung für touristische Reisen aus +++ #Coronavirus vor 4 Stunden H RT @sternde: Auswärtiges Amt: Fünf wichtige Antworten: Was die weltweite Reisewarnung für Urlauber bedeutet https://t.co/kDKzwHQhRL vor 4 Stunden stern Auswärtiges Amt: Fünf wichtige Antworten: Was die weltweite Reisewarnung für Urlauber bedeutet https://t.co/kDKzwHQhRL vor 4 Stunden sevenbey RT @BR24: EIL +++ Auswärtiges Amt gibt weltweite #Reisewarnung für touristische Reisen aus +++ #Coronavirus vor 4 Stunden Julia Steinbusch RT @BR24: EIL +++ Auswärtiges Amt gibt weltweite #Reisewarnung für touristische Reisen aus +++ #Coronavirus vor 5 Stunden