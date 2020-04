07.04.2020 ( vor 2 Tagen )



Covid-19 verbreitet sich weiterhin dynamisch aus in Deutschland. Um die Verbreitung des Virus besser messen zu können, hat das RKI eine App entwickelt - die Covid-19 verbreitet sich weiterhin dynamisch aus in Deutschland. Um die Verbreitung des Virus besser messen zu können, hat das RKI eine App entwickelt - die Daten werden per Smartwatch erhoben. 👓 Vollständige Meldung