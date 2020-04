Quelle: Wirtschaft - Freshclip GmbH - vor 2 Wochen



Kosten für Homeoffice: So kann man sie absetzen 01:22 Viele Menschen arbeiten in der aktuellen Coronavirus-Pandemie im Homeoffice. Dabei entstehen einige Kosten, die man als Arbeitnehmer gerne absetzen würde. Doch das klappt in vielen Fällen nicht beziehungsweise müssen dafür bestimmte Dinge beachtet werden. Mehr Details haben wir hier.