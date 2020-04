Margaretta Colangelo RT @derspiegel: Deutschland ist in der Coronakrise laut einem Länder-Ranking derzeit das sicherste und stabilste Land in Europa – und sogar… vor 2 Minuten Gabriele 🇮🇱 RT @rc_schneider: Corona-Krise: Sicherstes Land: Israel. Zweitsicherstes: Deutschland https://t.co/LUBEQCH4HX vor 22 Minuten Martin 03.09.1963 RT @Martin030919631: Im Länder-Vergleich liegt Deutschland sehr weit vorn https://t.co/vbuz8phZqs vor 55 Minuten tiki RT @derspiegel: Deutschland ist in der Coronakrise laut einem Länder-Ranking derzeit das sicherste und stabilste Land in Europa – und sogar… vor 2 Stunden Daniel Levi RT @rc_schneider: Corona-Krise: Sicherstes Land: Israel. Zweitsicherstes: Deutschland https://t.co/LUBEQCH4HX vor 2 Stunden volker Im Länder-Vergleich liegt Deutschland sehr weit vorn https://t.co/UAbJUYDOs8 ES KANN NICHT SEIN DAS WIR WEGEN LEUTE… https://t.co/3l6E5l5MMN vor 3 Stunden