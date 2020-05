News zur Coronavirus-Pandemie: "Die absolute Obergrenze": Niedersachsen will "Notbremse" strenger auslegen als vereinbart In Europa werden die Maßnahmen gegen eine Ausbreitung des Coronavirus gelockert – indes steigt die Zahl der Neuinfektionen aber weiter an. Alle Nachrichten...

stern.de vor 1 Woche - Wissen