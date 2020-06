In München: Streit im Rockermilieu eskaliert auf offener Straße

12.06.2020 ( vor 6 Stunden )



Eine Rocker-Attacke auf offener Straße in München macht Schlagzeilen. Hintergrund des Ganzen ist wohl ein aktueller Prozess am Landgericht München I. Dabei geht es um versuchten Mord. Eine Rocker-Attacke auf offener Straße in München macht Schlagzeilen. Hintergrund des Ganzen ist wohl ein aktueller Prozess am Landgericht München I. Dabei geht es um versuchten Mord. 👓 Vollständige Meldung