15.06.2020



Ein weiterer tödlicher Polizeieinsatz gegen einen Afroamerikaner in den USA: Rayshard Brooks kooperiert erst, widersetzt sich dann jedoch seiner Festnahme und stirbt. Der Vorfall von Atlanta hat die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA neu befeuert.