13.07.2020 ( vor 1 Tag )



In den USA steht die erste Exekution auf Bundesebene seit 17 Jahren an. Doch nun will die Opfer-Familie einen Aufschub, um dabei sein zu können. Wegen der Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus soll ihr das verwehrt werden. In den USA steht die erste Exekution auf Bundesebene seit 17 Jahren an. Doch nun will die Opfer-Familie einen Aufschub, um dabei sein zu können. Wegen der Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus soll ihr das verwehrt werden. 👓 Vollständige Meldung