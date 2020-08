10.08.2020 ( vor 4 Tagen )



Die Deutsche Forschungsgemeinschaft löscht die Stellungnahme des Kabarettisten Dieter Nuhr. Der Vorfall zeigt, dass Freiheit in der Wissenschaft nicht mehr selbstverständlich ist. Sie muss an vielen Fronten verteidigt werden.