Gill Bates RT @sternde: News zum Coronavirus: Frankreich erklärt Paris erneut zum Hochrisikogebiet https://t.co/uq8mHK51YX vor 4 Stunden stern News zum Coronavirus: Frankreich erklärt Paris erneut zum Hochrisikogebiet https://t.co/uq8mHK51YX vor 5 Stunden stern_ratgeber News zum Coronavirus: Frankreich erklärt Paris erneut zum Hochrisikogebiet Neuseeland: Lockdown in Auckland verläng… https://t.co/KiIWhuZEjk vor 5 Stunden Markus van de Weyer +++ News-Update am Freitag +++: Frankreich erklärt Paris wieder zu Risikogebiet https://t.co/tUk8ASzJsN via @derspiegel vor 5 Stunden Rolf Wachter +++ News-Update am Freitag +++: Frankreich erklärt Paris wieder zu Risikogebiet https://t.co/4ksxn2GZOT via @derspiegel vor 5 Stunden