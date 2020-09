08.09.2020 ( vor 19 Stunden )



Forscher haben in bis zu 13 Prozent der von ihnen untersuchten Leberwürste Spuren von Hepatitis-E gefunden. Das zeigt: Die Erreger stecken seit Jahren "relativ unverändert und sehr hoch" in solchen Lebensmitteln.