Thomas Fester RT @f_talmon: Feuer an der US-Westküste: Rekordfläche Wald in Kalifornien verbrannt - DER SPIEGEL - Wissenschaft https://t.co/vwsQSAcorG vor 44 Minuten MashedPotatoHead RT @nfkampf: Noch nie wurde in einer Brandsaison in #Kalifornien so viel vernichteter Wald dokumentiert wie in diesem Jahr. Dabei steht der… vor 1 Stunde 𝕽𝖊𝖎𝖘𝖊𝖓𝖉𝖊𝖗 𝕽𝖆𝖚𝖒𝖕𝖑𝖆𝖓𝖊𝖗 🌲 RT @nfkampf: Noch nie wurde in einer Brandsaison in #Kalifornien so viel vernichteter Wald dokumentiert wie in diesem Jahr. Dabei steht der… vor 1 Stunde Wachbärfuchs RT @nfkampf: Noch nie wurde in einer Brandsaison in #Kalifornien so viel vernichteter Wald dokumentiert wie in diesem Jahr. Dabei steht der… vor 1 Stunde H Noch nie wurde in einer Brandsaison in #Kalifornien so viel vernichteter Wald dokumentiert wie in diesem Jahr. Dabe… https://t.co/B7LWDmGqn4 vor 1 Stunde Frank Talmon l'Armée Feuer an der US-Westküste: Rekordfläche Wald in Kalifornien verbrannt - DER SPIEGEL - Wissenschaft https://t.co/vwsQSAcorG vor 1 Stunde