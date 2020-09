Berlin (dpa) - Der ehemalige Tennis-Spitzenspieler Nicolas Kiefer hat Zweifel an der Entscheidung geäußert, bei den French Open in Paris Zuschauer zuzulassen....

Freude in Deutschland: Aufgrund der neuen Diversitäts-Regeln bei den Academy-Awards hat die Produktion „Der mit dem Rolf tanzt“ jetzt die größten Chancen,...

Im Final-Krimi der US Open muss Alexander Zverev seinen Traum vom ersten großen Titel aufgeben – er unterlag dem Österreicher Dominic Thiem. Bei der...

Schon jetzt haben die Waldbrände an der Westküste der USA verheerende Ausmaße erreicht - und vielerorts brennt es weiter. Die Behörden hoffen dank guter...

Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe (CDU) hat eine direkte Wiederwahl verpasst. Bei den Kommunalwahlen erreichte er am Sonntagabend 44, 55 Prozent der...

Nach dem Brand in Moria: Berlin muss jetzt handeln Bei Seehofer auf eine humanitäre Erleuchtung zu warten, ist sinnlos. Länder wie Berlin müssen jetzt sofort mit allen erdenklichen Mitteln handeln. mehr...

taz vor 4 Tagen - Deutschland