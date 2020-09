29.09.2020 ( vor 9 Stunden )



Kremlchef Putin dürfte kaum begeistert sein: Sein französischer Amtskollege Macron nutzt eine Reise in den Nordosten Europas, um sich in den eskalierenden Machtkampf in Belarus einzumischen. Kremlchef Putin dürfte kaum begeistert sein: Sein französischer Amtskollege Macron nutzt eine Reise in den Nordosten Europas, um sich in den eskalierenden Machtkampf in Belarus einzumischen. 👓 Vollständige Meldung