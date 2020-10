Zug kracht in Bus: 18 Tote bei Unglück in Thailand Die Passagiere waren auf dem Sieg zu einer religiösen Zeremonie, als der Unfall passierte: Ihr Bus schlingerte über Schienen – dann raste eine Bahn heran. In...

t-online.de vor 5 Stunden - Deutschland Auch berichtet bei • tagesschau.de