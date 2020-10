14.10.2020 ( vor 1 Woche )



+++ Kanzlerin und Ministerpräsidenten: Beratungen über Corona-Kurs +++ Ermittler: Virginias Gouverneur mögliches Ziel von Extremisten +++ Berichte: Mehr als 40 Tote durch gepanschten Alkohol in der Türkei +++ Die Nachrichtenlage am Mittwochmorgen. +++ Kanzlerin und Ministerpräsidenten: Beratungen über Corona-Kurs +++ Ermittler: Virginias Gouverneur mögliches Ziel von Extremisten +++ Berichte: Mehr als 40 Tote durch gepanschten Alkohol in der Türkei +++ Die Nachrichtenlage am Mittwochmorgen. 👓 Vollständige Meldung