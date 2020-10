19.10.2020 ( vor 2 Tagen )



Im Frühjahr steckte er noch selbst im Kostüm, jetzt unterstützt Dieter Hallervorden die "The Masked Singer"-Jury in der ersten Folge. Im Frühjahr steckte er noch selbst im Kostüm, jetzt unterstützt Dieter Hallervorden die "The Masked Singer"-Jury in der ersten Folge. 👓 Vollständige Meldung