News Deutschland NEWS TICKER: Trump will Sieg Bidens nicht anerkennen https://t.co/uIGs1PSmTA vor 17 Sekunden Lord Vetinari RT @faznet: ++ EIL ++ Trump will Bidens Sieg nicht anerkennen: https://t.co/rBWGE9tZs4 vor 1 Minute mona RT @bzberlin: Trump trotzig: Noch-Amtsinhaber will Sieg Bidens nicht anerkennen https://t.co/gvYjmNiNWD vor 1 Minute Gobi👐🧼 Todic😷 Nein, Mann! Ich will noch nicht geh‘n Ich will noch n bisschen jammern Komm schon, Alter, lass mich noch Mimimi Las… https://t.co/sboTGhCNax vor 4 Minuten KPFR RT @LVZ: Die US-Nachrichtensender küren Joe #Biden zum gewählten Präsidenten. Doch Donald #Trump will das vorläufige Ergebnis nicht anerken… vor 4 Minuten 20 Minuten «Diese Wahl ist noch lange nicht vorbei»: Donald Trump will Joe Bidens Sieg nicht anerkennen. https://t.co/Js2xt9aVPB vor 5 Minuten