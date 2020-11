13.11.2020 ( vor 6 Stunden )



Freitag, der 13.: Die Angst vor dem Unglückstag ist tief in uns verankert. Der Aberglaube gründet auf diverse Vorfälle in der Geschichte, die auf diesen Tag datiert sind. Der Tag wird von so vielen Menschen gefürchtet, dass wir dieser Angstreaktion einen Fachterminus verpasst haben: Paraskavedekatriaphobie.Von FOCUS-Online-Autorin Sandra Müller 👓 Vollständige Meldung