20.11.2020 ( vor 7 Stunden )



Kathmandu (dpa) - Selbst in der Todeszone des Mount Everest, in etwa 8440 Metern Höhe, findet sich Mikroplastik. Es stammt vermutlich von der Kleidung von Bergsteigern und ihrer Ausrüstung, berichten Forscher im Wissenschaftsmagazin "One Earth". Sie hatten bei Expeditionen im Frühjahr 2019 Kathmandu (dpa) - Selbst in der Todeszone des Mount Everest, in etwa 8440 Metern Höhe, findet sich Mikroplastik. Es stammt vermutlich von der Kleidung von Bergsteigern und ihrer Ausrüstung, berichten Forscher im Wissenschaftsmagazin "One Earth". Sie hatten bei Expeditionen im Frühjahr 2019 Schnee - u 👓 Vollständige Meldung