schusselhexe RT @spektrum: In Schnee- und Wasserproben vom höchsten Berg der Erde findet sich #Mikroplastik. Nicht nur das: Gletscher nahe dem #MountEve… vor 35 Sekunden Spektrum In Schnee- und Wasserproben vom höchsten Berg der Erde findet sich #Mikroplastik. Nicht nur das: Gletscher nahe dem… https://t.co/4iNFMyfIQN vor 7 Minuten !baderlaber!🏠 RT @spektrum_de: In Schnee- und Wasserproben vom höchsten Berg der Erde findet sich #Mikroplastik. Nicht nur das: Gletscher nahe dem #Mount… vor 17 Minuten K_twt⁷ RT @spektrum_de: In Schnee- und Wasserproben vom höchsten Berg der Erde findet sich #Mikroplastik. Nicht nur das: Gletscher nahe dem #Mount… vor 27 Minuten [email protected] RT @spektrum_de: In Schnee- und Wasserproben vom höchsten Berg der Erde findet sich #Mikroplastik. Nicht nur das: Gletscher nahe dem #Mount… vor 29 Minuten Beatrice Mariam Ostermann Mount Everest - Einst ein Stück unberührte Natur. Durch den Bergsteiger-Tourismus seit den 1950er Jahren zur höchst… https://t.co/PARXbS83Dl vor 30 Minuten