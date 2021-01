Einsturz in Neapel: Erdloch vor Spital verschlingt Autos In der Stadt am Vesuv hat sich auf einem Parkplatz ein Loch von 20 Meter tiefe aufgetan. Die Ursache ist noch unklar.

Basler Zeitung vor 15 Stunden - Top Tagesspiegel Auch berichtet bei • ORF.at