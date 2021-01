Tote in Pflegeheimen: Wurden die Menschen in Heimen zu wenig geschützt? Die Mehrheit der Menschen, die in der Schweiz an Corona sterben, haben in einem Heim gelebt. Ist das Virus einmal eingeschleppt, sind die Bewohner nicht mehr...

Basler Zeitung vor 2 Stunden - Welt





Tocilizumab und Sarilumab: Boris Johnson kündigt an: Briten wollen neue "lebensrettende" Medikamente gegen Corona einsetzen Harter Lockdown, bisher über 80.000 Corona-Tote und über 50.000 Neuinfektionen täglich: Die Infektions-Lage in Großbritannien ist deutlich "schlimmer als in...

stern.de vor 2 Stunden - Politik





Sieben-Tage-Inzidenz wieder über 200: 27 weitere Tote In Sachsen-Anhalt hat die Zahl der Neuansteckungen mit dem Corona-Virus je 100 000 Einwohner und sieben Tagen wieder die 200er Marke überschritten. Die...

t-online.de vor 7 Stunden - Politik



Statistik: Deutlich mehr Sterbefälle seit November Während der Corona-Pandemie sind in Sachsen-Anhalt zum Jahresende 2020 hin deutlich mehr Menschen gestorben als in den vorherigen Jahren. In der ersten...

t-online.de vor 11 Stunden - Politik