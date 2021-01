Quelle: DPA - vor 11 Stunden



Coronavirus-Mutationen: Kommt eine Lockdown-Verschärfung? 01:00 Berlin, 15.01.21: Die Zahl der Corona-Infektionen in Deutschland bleibt hoch und die aufgetauchten Coronavirus-Mutationen bereiten große Sorgen. Die Diskussion über eine zeitnahe Verschärfungen des Lockdowns hat daher gewaltig an Fahrt aufgenommen. Bundeskanzlerin Angela Merkel will deshlab schon...