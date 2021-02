05.02.2021 ( vor 5 Stunden )



Sollten Städte, in denen die Inzidenz, also die Zahl der Infektionen in sieben Tagen auf 100.000 Einwohner unter 50 ist, die harten Sollten Städte, in denen die Inzidenz, also die Zahl der Infektionen in sieben Tagen auf 100.000 Einwohner unter 50 ist, die harten Corona Maßnahmen auflockern? Die renommierte Virologin Melanie Brinkmann warnt eindringlich vor solch einem Schritt. 👓 Vollständige Meldung