Quelle: Spot on News STUDIO - vor 4 Stunden



Modellrechnung: Alle Coronaviren weltweit passen in eine Dose Cola 01:27 Ein kleiner Virus hält die ganze Welt in Atem. Wie klein das Coronavirus wirklich ist, hat ein Mathematiker jetzt berechnet. In eine Dose Cola würden alle Coronaviren passen.