scholz associates RT @rosenbusch_: Du musst G L A U B E N, an M O D E L L I E R U N G EN: “Deswegen muss man einfach an diese Daten glauben und auch an die… vor 11 Minuten Austriansamurai RT @rosenbusch_: Du musst G L A U B E N, an M O D E L L I E R U N G EN: “Deswegen muss man einfach an diese Daten glauben und auch an die… vor 24 Minuten Caranthir Pallanem RT @rosenbusch_: Du musst G L A U B E N, an M O D E L L I E R U N G EN: “Deswegen muss man einfach an diese Daten glauben und auch an die… vor 24 Minuten Bratapfel66 RT @rosenbusch_: Du musst G L A U B E N, an M O D E L L I E R U N G EN: “Deswegen muss man einfach an diese Daten glauben und auch an die… vor 28 Minuten Frau Bär - Leitung Käseministerium 🧀 RT @rosenbusch_: Du musst G L A U B E N, an M O D E L L I E R U N G EN: “Deswegen muss man einfach an diese Daten glauben und auch an die… vor 28 Minuten Maximilian1982 RT @FoooBarBazz: @welt „Deswegen muss man einfach an diese Daten glauben und auch an diese Modellierungen glauben, und deswegen sind wir je… vor 29 Minuten