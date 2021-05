In den USA können geimpfte Menschen nun auch in Innenräumen die Masken ablegen. Präsident Biden spricht von einem „Meilenstein“ in der...

Biden: Lockerung der Maskenpflicht ist "Meilenstein" Geimpfte dürfen in den USA an vielen Orten - auch in geschlossenen Räumen - auf ihre Maske verzichten. Präsident Biden nutzt die neuen Richtlinien für einen...

Augsburger Allgemeine vor 13 Stunden - Politik