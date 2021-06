06.06.2021 ( vor 23 Stunden )



Am 6. Juni 1944 landeten alliierte Truppen an den Stränden der Normandie, um Europa von der Naziherrschaft zu befreien. Doch fast wäre die Invasion sprichwörtlich ins Wasser gefallen - nur ein Wetterumschwung ermöglichte den Angriff auf den Atlantikwall. Und der „D-Day" war längst nicht die einzige historische Militäroperation, bei der das Wetter fleißig mitmischte.