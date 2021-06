Warum die Justiz die Gewalt in deutschen Gefängnissen nicht in den Griff bekommt Ein Häftling tötet einen anderen auf der Zelle – es ist schon der zweite Fall in der Haftanstalt innerhalb kurzer Zeit. Kein Einzelfall: Eine Abfrage bei den...

Welt Online vor 16 Stunden - Politik Auch berichtet bei • Spiegel



Kommentar zur Fussball-EM: Warum die Aufregung über Xhakas Haarfarbe so blöd ist Blond – na und? Die Nati-Spieler hätten alles machen können, die Fussball-Schweiz hätte immer einen Grund gefunden um zu motzen.

Basler Zeitung vor 2 Tagen - Sport